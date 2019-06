Laster überfährt Jogger am Paseo Marítimo in Palma

Ein Laster hat am Donnerstag (27.6.) einen Fußgänger am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca überfahren. Der Fahrer hatte eine rote Ampel missachtet.

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr an der Kreuzung des Paseo mit dem Innenstadtring auf Höhe vom Anima Beach. Ein 26-Jähriger joggte über die Straße. Der Lkw-Fahrer erreichte die Kreuzung, als die Ampel gerade auf rot geschaltet hatte. Er wollte unbedingt noch weiterfahren und übersah offnbar den Jogger.

Der 26-Jährige wurde von dem Fahrzeug hart am Kopf getroffen und blieb bewusstlos liegen. Der Fahrer und andere Motorradfahrer eilten zu Hilfe.

Eine Alkoholprobe beim Lkw-Fahrer blieb negativ. Der Jogger wurde ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert, sein gesundheitlicher Zustand ist unbekannt. /rp