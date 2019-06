Pumpe soll gelbe Algen in Cala Santanyí verhindern

Eine Pumpe soll das Meerwasser in der Bucht Cala Santanyí an der Südküste von Mallorca zirkulieren lassen, um die Bildung von Algen zu verhindern, die das Wasser gelb färben. Die bereits seit Jahren bewährte Methode kommt in diesem Sommer womöglich zu spät, weil der vor Monaten gestellte Antrag zur Inbetriebnahme der Pumpe auf einem Schreibtisch der zuständigen Küstenbehörde verstaubt. So zumindest stellt es das Rathaus Santanyí dar. Bürgermeisterin Maria Pons drängte nun auf zügige Bearbeitung.

Bei hohen Temperaturen und geringer Wasserbewegung bilden sich in dieser und anderen mallorquinischen Buchten vermehrt Algen des Typs Alexandrium Taylori oder andere Mikroorganismen. Obwohl für den Menschen harmlos, stören sie die Badenden durch die unangenehme Ästhetik. Mehrere Küstengemeinden der Insel sind deshalb dazu übergegangen, die Wasserzirkulation durch Pumpen zu verstärken, um so ständig Frischwasser in die Bucht zu leiten. Die Pumpen müssen den Winter über entfernt werden und benötigen zur Wiederinbetriebnahme die Zustimmung der von der spanischen Zentralregierung geführten Küstenbehörde. /tg