Mallorcas traditionelle Nachtwanderung nach Lluc ist zurück

Am 3. August pilgern wieder rund 15.000 Menschen von verschiedenen Orten auf Mallorca aus nach Lluc. Im vergangenen Jahr musste der Pilgermarsch pausieren, da sich der Veranstalter, die Grup Güell, und Mallorcas Inselrat nicht einigen konnten.

Francisco Bauzá, Vorsitzender der Grup Güell, kündigte am Mittwoch (26.6.) an, dass der Marsch dieses Jahr globaler werden soll. Zum ersten Mal sollen sich die Teilnehmer online (www.desguellallucapeu.com) anmelden können. So möchten die Veranstalter unter anderem Papierkosten sparen. Die 45. Ausgabe des bekannten Pilgermarsches wird also auch ökologischer. Plastikflaschen und -Gläser sollen durch wiederauffüllbare Aluminium-Flaschen ersetzt werden. Teilnehmer können sie bei der Einschreibung für einen Euro erwerben.

Zudem möchten die Veranstalter einen Euro pro Einschreibung an das Kloster Lluc spenden.

Ab kommenden Montag (1.7.) können Sie sich gegen eine Gebühr von 5 Euro einschreiben.

Neu ist in diesem Jahr ebenfalls, dass die Teilnehmer von allen Orten, durch die der Marsch führt, zur Gruppe dazustoßen können, etwa in Marratxí, Santa Maria, Consell, Binissalem, Lloseta, Biniamar, Selva, Caimari und Escorca. In Inca startet um 5 Uhr morgens eine Gruppe von der Plaza de Mallorca aus.

Als die Pilgerer die Neuheiten des Marsches am Mittwoch (26.6.) bekanntgaben, ehrten sie auch den im Mai verstorbenen Guardia-Civil-Kommandanten Francisco José Domingo und bedankten sich bei den Hinterbliebenen für seine Arbeit. Er soll von nun an der Pate des Pilgermarsches sein. /sw