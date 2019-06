Restaurant pfeffert alte Pfannen in den Müll: Sóller schaltet die Polizei ein

Wer einfach so 50 alte Töpfe und Pfannen in die Recycling-Tonne für Umverpackungen pfeffert, sollte dafür eine saftige Strafe bekommen, findet das Rathaus in Sóller an der Tramuntana-Küste auf Mallorca - und schaltet deshalb die Polizei ein. Im Ortsteil Port de Sóller und in unmittelbarer Nähe zu mehreren Bars und Restaurants hatte die Müllabfuhr am Donnerstag (27.6.) haufenweise Kochgeschirr im Wertstoff-Container entdeckt.

Die Polizei geht davon aus, dass ein unbekannter Gastronom zum Saisonbeginn die Garnitur an Pfannen und Töpfen erneuert hatte und das alte Geschirr verbotenerweise in die Tonne warf. Umwelt-Stadtrat Joan Ruiz schaute sich die Sache persönlich an und beklagte die "asoziale Haltung" mancher Mitbürger. Die Container werde man in des umstellen, weil sie nicht für die Restaurants sondern für die privaten Haushalte gedacht seien. "Die Gastronomie-Betriebe haben eine gesonderte Müllabholung." /tg