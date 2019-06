Warnstufe Orange wegen Hitze in der Inselmitte von Mallorca

Kuschlig warm wird es auch am Samstag (29.6.) auf Mallorca: Der Wetterdienst Aemet kommt mit der Aktualisierung von Warnmeldungen zurzeit in Spanien gar nicht mehr nach. Für Mallorca gilt derzeit in der Inselmitte die Warnstufe Orange für hohe Temperaturen bis an die 40 Grad. Auf der restlichen Insel wurde bis auf die Westküste in der Serra de Tramuntana die Warnstufe Gelb herausgegeben. Die Werte können bis zu 38 Grad erreichen.

Auch nachts kühlt es in vielen Gegenden nicht so richtig ab. Die Tiefstwerte liegen in der Inselmitte bei rund 22 Grad, in Palma de Mallorca beispielsweise soll es in der Nacht auf Sonntag nicht unter 25 Grad abkühlen, was einer tropischen Nacht gleichkäme.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Die nächsten Tage bleibt es beim weitgehend wolkenlosen Himmel, die Sonne brennt unbarmherzig auf die Insel nieder, wobei es am Sonntag (30.6.) ein paar Grad kühler werden könnte. Dann ist nur noch Warnstufe Gelb für einen Teil von Mallorca aktiviert. Am Montag (1.7.) aber sollen die Temperaturen vor allem in der Inselmitte wieder anziehen.

Die Nacht von Freitag (28.6.) auf Samstag war von großen Temperaturunterschieden geprägt. So lag die Tiefsttemperatur in der Serra de Alfàbia nahe Bunyola bei tropischen 26 Grad, während es ebenfalls in der Tramuntana rund um das Kloster Lluc bei 13 Grad schon fast frisch war. Warm blieb es auch in Cala Ratjada und Banyalbufar bei minimal 24 Grad. /jk