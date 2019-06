Baby kommt auf der Straße an der Playa de Palma zur Welt

Ungewöhnlicher Einsatz für die Ortspolizei an der Playa de Palma: Statt Sauftouristen oder Hütchenspieler im Zaum zu halten, ging es am Sonntagmorgen (30.6.) um Geburtshilfe für einen neuen Erdenbürger. Die Polizisten wurden Zeuge der Geburt und packten kurzentschlossen an. Auch eine Notärztin war in der Gegend, gemeinsam brachten die Beteiligten die Geburt ohne Komplikationen über die Bühne.





Este pequeñín tenía prisa por nacer y ahí estábamos nosotros para echar una mano. Todo fue sobre ruedas y @SAMU061IB confirmó que él y su mamá se encontraban perfectamente. ¡Qué orgullo ayudar a traer un nuevo palmesano al mundo! #ATuServicio ?????? pic.twitter.com/QsHUcaFaP5 — Policia de Palma (@policiadepalma) 30. Juni 2019

Die Ortspolizei Palma berichtete danach stolz von ihrem Einsatz und twitterte ein Video der Aktion, die sich im Carrer Llaüt abgespielt hatte. Laut der Policia Local handelt es sich bei dem neuen palmesano um einen Jungen. Ihm und seiner Mutter gehe es bestens. /jk