Rollstuhlfahrer wird auf Mallorca von Auto überrollt

Der Unfall ereignete sich auf der Via Palma. Foto: Screenshot

Es war ein schwarzer Samstag auf den Straßen von Mallorca: Nachdem es bereits bis zum Mittag vier Unfälle mit insgesamt fünf Schwerverletzten gegeben hatte, kam am frühen Abend ein 84-jähriger Mann in Manacor zu Tode. Der Senior war gegen 18.30 Uhr mit einem selbstfahrenden Rollstuhl auf der Via Palma, einer der Hauptverkehrsadern von Manacor, unterwegs.

Aus zunächst unbekannten Gründen kam es zum Zusammenstoß mit einem schwarzen VW Polo, der mit einem jungen Pärchen besetzt war. Offenbar konnte der Autofahrer den Unfall nicht verhindern, eine Alkoholtest verlief negativ. Der Senior erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. /jk