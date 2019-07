Am Traumstrand Es Trenc auf Mallorca startet der neue Shuttle-Bus

Am beliebten Strand von Es Trenc im Südosten von Mallorca startet am Montag (1.7.) der neue Shuttle-Service für Badegäste. Wie die Verantwortlichen der balearischen Landesregierung am Sonntag (30.6.) in einer Pressemitteilung bekannt gaben, soll der Bus bis zum 31. August zwischen 10 und 13.40 Uhr sowie zwischen 15 und 18.40 Uhr täglich im 20-Minuten-Takt fahren.

Startpunkt für den Bus L530 ist der Club Náutico im nahe gelegenen Küstenort Sa Ràpita. Zusteigen können die Passagiere aber auch am neuen Parkplatz, der sich rund 1,5 Kilometer landeinwärts von Ses Covetes und dem Strandaufgang aus befindet. Ein Ticket kostet pro Fahrtstrecke 1,50 Euro. Durch die Kombination aus Parkplatz und Shuttlebus soll das allsommerliche Chaos verhindert werden, das parkende Autos bisher am Rand der Zufahrtsstraße nach Ses Covetes veranstaltet haben. Der bisher als Parkstreifen genutzte Seitenbereich wird jetzt zum Fußgängerweg umgebaut.

Wer von Palma aus allein mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem zum Es-Trenc-Strand gelangen möchte, kann morgens um 9.30 Uhr den Überlandbus 530 Richtung Platges Sa Ràpita/Es Trenc nehmen und dann in Sa Ràpita in den Shuttle-Bus umsteigen. Zurück besteht eine Verbindung ab Ses Covetes um 18.10 Uhr. /somo

Mehr Informationen zu den Fahrplänen auch zu anderen Mallorca-Stränden finden Sie auf www.tib.org/de/web/ctm/inici