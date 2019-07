Brand in Mallorca-Hotel: 600 Personen in Sicherheit gebracht

Wegen des Brands in einem Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca am Dienstagmorgen (2.7.) sind rund 600 Personen in Sicherheit gebracht worden. 20 Personen mussten wegen Rauchvergiftungen in verschiedene Krankenhäuser der Insel eingeliefert werden. Weitere 50 Urlauber wurden wegen leichterer Verletzungen in einem Sanitätszelt vor Ort behandelt, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Zu dem Brand kam es gegen 5 Uhr morgens im Hotel Whala Beach im Carrer Miramar in Arenal. Das Feuer war offenbar in einem Zimmer im ersten Stock ausgebrochen, die Ursache war zunächst unklar.

Den Brand löschten Einsatzkräfte der Feuerwachen von Llucmajor, Calvià, Inca und Palma de Mallorca, die Arbeiten dauerten mehr als zwei Stunden. Gegen 8.30 Uhr konnten die ersten Gäste wieder auf ihre Zimmer zurückkehren. /ff