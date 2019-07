Frau in Badebucht auf Mallorca von Fels erschlagen

Die Badebucht Cala Vinyes liegt an der Südwestküste von Mallorca.

Die Badebucht Cala Vinyes liegt an der Südwestküste von Mallorca. Foto: DM

Durch das Abrutschen eines Felsens an der Badebucht Cala Vinyes auf Mallorca sind in der Nacht auf Dienstag (2.7.) eine Frau getötet und ein Mann schwer verletzt worden. Ein großer Stein hatte sich gelöst. Die 24-Jährige starb am Unfallort.

Der Mann lag unter dem Felsen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit und schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Zur Nationalität der Opfer wurde zunächst noch nichts bekannt.

Der tödliche Unfall ereignete sich nach Mitternacht an einem Felsabhang der Bucht Cala Vinyes im Südwesten von Mallorca. Das Paar saß auf einem Stein, der plötzlich wegrutsche und die beiden unter sich begrub. Der Mann konnte den Notruf verständigen. Die Feuerwehr rückte von Calvià, Llucmajor und Inca aus an. Guardia Civil und Ortspolizei unterstützten die zweistündigen Bergungsarbeiten. /tg