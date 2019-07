Gewehrkugel trifft Frau beim Sonnenbaden auf Mallorca in den Arm

Mit einem Schuss aus einem Gewehr ist am Dienstagnachmittag (2.7.) auf Mallorca eine Frau am Arm verletzt worden. Die 46-jährige lag auf der Terrasse einer Finca bei Montuïri in der Sonne, als sie eine Gewehrkugel am Arm traf und ihr den Oberarmknochen brach. Die Frau wurde ins Krankenhaus Manacor eingeliefert.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Schuss aus weiter Entfernung abgegeben. Die Guardia Civil verhörte nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" einen Ex-Freund der Angeschossenen, schloss eine Aggression aufgrund von Eifersucht oder Rache aber vorläufig aus und geht eher von einem Irrläufer zum Beispiel aus einem Jagdgewehr aus. /tg