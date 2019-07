Das ist das Kabinett des neuen Linksbündnisses auf Mallorca

Die Mitglieder des neuen Kabinetts der balearischen Landesregierung haben ihr Amt angetreten. Die sieben Frauen und die fünf Männer schworen am Mittwochmorgen (3.7.) am Regierungssitz Consolat de Mar ihren Amtseid. Möglich wurde der Amtsantritt des neuen Kabinetts, nachdem die Regionalpartei Més per Mallorca, Juniorpartner im Linksbündnis, ihre interne Krise beigelegt hatte. Ministerpräsidentin Francina Armengol hatte bereits am Montagabend (1.7.) in einer Feierstunde ihr Amt angetreten.

Neben Armengol gehören dem Kabinett sieben Sozialisten, zwei Podemos-Politiker und zwei Més-Politiker an. Fina Santiago (Més) kann nun doch Sozialministerin werden, trotz des parteiinternen Widerstands. Neuer Umweltminister wird Miquel Mir, bislang Generaldirektor in dem Ministerium. Nachdem die weiteren Namen bereits bekannt waren, gab es nur eine Überraschung: Isabel Castro, bislang Generaldirektorin im Arbeitsministerium, wird Ministerin für öffentliche Verwaltung. /ff