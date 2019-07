Unbekannter bricht in Alaró Pkw auf, um darin zu onanieren

Ein Autoknacker der absonderlichen Art treibt in Alaró in der Inselmitte von Mallorca sein Unwesen. Der Unbekannte bricht die Autos von Frauen auf, um offenbar in deren Fahrzeug zu masturbieren. Den Frauen hinterlässt er Botschaften auf Zetteln.

Eine Anwohnerin berichtet, dass ihr Fahrzeug bereits fünf Mal von dem Unbekannten heimgesucht wurde. Auf einem der Zettel stand auf Spanisch mit mehreren Rechtschreibfehlern: "Ich habe mir einen geschüttelt. Rate mal wo, Hübsche."

Die Vorfälle hatten im Dezember des Vorjahres begonnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, konnte den Mann aber noch nicht fassen. /rp