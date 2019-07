So erlebten Mallorca-Urlauber das Feuer im Hotel an der Playa de Palma

Nach dem Feuer im Hotel Whala Beach an der Playa de Palma auf Mallorca haben erste Hotelgäste - viele von ihnen Deutsche - von ihrem Schrecken berichtet. Der Brand war in den frühen Morgenstunden am Dienstag (2.7.) aus noch unbekannter Ursache im ersten Stock des Hotels ausgebrochen und überraschte den Großteil der Urlauber im Schlaf.

Der 23-jährige Aron Weiß und sein Zimmerkollege berichteten der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" von dem Erlebnis. "Wir haben geschlafen, als uns der Feueralarm weckte. Beim Aufwachen rochen wir den Rauch und wir liefen so schnell wie möglich ins Freie, um uns in Sicherheit zu bringen", erklärt Weiß. Eine deutsche Mutter, die mit ihrer Familie Urlaub im Whala Beach machte, erlebte ebenfalls einen großen Schrecken. "Wir waren ausgegangen und sind spät ins Hotel zurückgekommen. Wir waren gerade dabei ins Bett zu gehen, als der Alarm anging und es nach Feuer roch."

Auch Spanierinnen wurden vom Feueralarm im Hotel überrascht. Die 18-jährige Teodora Rodríguez und die 17-jährige Christina Cerdeira waren aus Cartagena nach Mallorca gereist. Sie waren wach, als die Alarmsirene einsetzte. Panisch liefen sie auf den Gang. "Auf dem Weg zur Rezeption trafen wir mehrere Sicherheitsleute. Wir fragten sie, was los war, und sie gaben uns keinerlei Information." Als sie dann das Chaos in der Hall sahen und der Alarm ausging, entschieden sie sich, aufs Zimmer zurückzukehren. Erst später, als sich der Feueralarm bestätigte, verließen sie das Gebäude.

Eine österreichische Schülergruppe wurde von einer Freundin angerufen, die sich ebenfalls im Hotel befand. "Als sie den Rauch bemerkte, hat sie uns erstmal alle angerufen und gewarnt, obwohl sie große Angst hatte", erklärt einer aus der Gruppe dankbar. /tg