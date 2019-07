Drei Frauen an der Spitze des Inselrats von Mallorca

Nach dem Linksbündnis in der balearischen Landesregierung ist nun auch der Pakt im Inselrat von Mallorca offiziell. Vertreter von Sozialisten, Regionalpartei Més und Protestpartei Podemos stellten die Koalition am Freitag (5.7.) offiziell in den Gärten des öffentlichen Landguts Raixa bei Bunyola vor.

Inselratspräsidentin wird die Sozialistin Catalina Cladera, bislang balearische Finanzministerin. Ihr zur Seite stehen Bel Busquets (Més) - sie war bislang balearische Tourismusministerin - als Dezernentin für Kultur und Denkmalschutz sowie Aurora Ribot (Podemos) als Dezernentin für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Die konstituierende Sitzung des Inselrats findet am Samstag (6.7.) statt.

Dem Inselrat sind in den vergangenen Jahren verstärkt Kompetenzen zugeordnet worden, hier fallen die Entscheidungen etwa in den Bereichen Straßenbau, Raumordnung, Müllentsorgung oder Denkmalschutz. Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass ursprünglich geplante Straßenbauprojekte wie die Vollendung des zweiten Rings um Palma de Mallorca nicht ausgeführt werden. Stattdessen ist der Bau von Park&Ride-Parkplätzen auf der ganzen Insel geplant, um den öffentlichen Personenverkehr zu fördern.

In der Wohnungsbaupolitik sollen Hilfen für die Renovierung von Wohnungen zur Langzeitmiete aufgelegt werden. Der Inselrat soll zudem die Gemeinden bei Projekten für Sozialwohnungen oder Wohnkooperativen unterstützen. Des Weiteren wird überlegt, wie die alljährliche Flut von Mietwagen, die auf die Insel gebracht werden, reguliert werden kann. /ff