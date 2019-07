Freibier für Müllsammler auf Mallorca

Lohn für die harte Arbeit: Eine Bar in Palma de Mallorca bietet fleißigen Müllsammlern am Strand ein Freibier an. Die Aktion sei ein Protest, meint der Besitzer.

Wer im Sommer in den sozialen Netzwerken ein Foto oder Video vom Müllsammeln am Strand teilt, sollte danach einen Abstecher in die Bar Lórien im Palmas Innenstadt machen. Diese hat die Aktion CanyAlPlastic gestartet. "Das mache ich aus der Wut heraus", sagt Eigentümer Pep Joan. "Vor ein paar Tagen war ich an der Cala Beltran und die war voller Plastikmüll. In kurzer Zeit hatten wir drei Kilogramm Müll gesammelt."

Also: Müllsack schnappen, Müll einsammeln, Foto machen und das Bier genießen! /rp