Polizei auf Mallorca nimmt weiteren Mann im Fall der mutmaßlichen Vergewaltigung fest

Ein Untersuchungsrichter hat am Samstag (6.7.) vier deutsche Urlauber ins Gericht nach Palma de Mallorca zitiert. Die Männer sollen eine 18-jährige Deutsche in Cala Ratjada vergewaltigt haben. Die Festgenommenen behaupten, dass der Sex im Einverständnis mit der Frau geschah.

Laut Informationen der Guardia Civil soll die 18-Jährige die deutsche Gruppe am Mittwochabend (3.7.) in einem Lokal in Cala Ratjada kennengelernt haben. Sie willigte ein, mit den Männern aufs Hotelzimmer zu gehen. Dort soll sie ein Mann festgehalten und ein anderer vergewaltigt haben. Die Polizei ermittelt zudem, inwiefern Komplizen beteiligt gewesen waren.

Nach dem Vorfall erstattete die 18-Jährige bei der Guardia Civil Anzeige. Während die Beamten die Ermittlungen aufnahmen, wurde die junge Frau im Son-Espases-Hospital gynäkologisch untersucht. Die Experten bestätigten, dass ihr sexuelle Gewalt angetan worden war.

In erster Linie nahm die Polizei am Donnerstag vier Männer fest. Einer von ihnen hatte durch eine Freundin ein Alibi und wurde wieder freigelassen. Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei laut Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" aber einen anderen Mann festgenommen. Der Untersuchungsrichter muss nun über den Fall entscheiden. Während die 18-Jährige aussagte, dass zwei Männer sie vergewaltigt hätten, soll die deutsche Gruppe behaupten, dass der Sex im Einverständnis geschah. Belastendes Videomaterial wurde nicht auf den Handys der festgenommenen Männer gefunden. /rp