Zwei der mutmaßlichen Vergewaltiger von Cala Ratjada gehen in U-Haft ohne Kaution

Das Untersuchungsgericht von Palma de Mallorca hat am Samstagabend (6.7.) eine erste Entscheidung über die angebliche Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Deutschen in Cala Ratjada gefällt. Wie das "Diario de Mallorca" berichtet, kommen zwei der festgenommenen Männer in Untersuchungshaft ohne die Möglichkeit, gegen eine Kaution freizukommen. Die zwei weiteren Festgenommenen wurden auf Bewährung freigelassen.

"Wir sind unschuldig. Das ist alles eine Lüge und wir wurden zu Unrecht seit 72 Stunden festgehalten", sollen die Männer beim Gang in den Gerichtssaal gesagt haben. Sie meinen, die 18-jährige Deutsche hätte dem Sex zugestimmt.

Eine gynäkologische Untersuchung hatte jedoch Zeichen einer Vergewaltigung bestätigt. So soll einer der deutschen Urlauber das Mädchen festgehalten haben, während ein anderer sie vergewaltigte.

Die Polizei hatte vier Männer der Gruppe am Donnerstag am Flughafen geschnappt. Einer von ihnen ist unschuldig, da eine Freundin aussagte, dass er mit ihr die Nacht verbracht habe. Am Tag darauf nahm die Polizei einen Bruder einer der bereits festgenommenen Männer fest. Während sich nun zwei der Deutschen wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten müssen, wird den anderen beiden vorgeworfen, die Tat verschleiert zu haben. /rp