Der Temperatursturz kommt auf Mallorca mit Verspätung

In Deutschland und Spanien fallen dieser Tage die Temperaturen rapide herab. Nur auf Mallorca bleibt es vorerst noch heiß. Doch Abkühlung ist schon in Sicht. Allerdings hält sie nicht lange an.

Am Sonntag (7.7.) herrscht auf der ganzen Insel Warnstufe Gelb wegen Hitze. Bis zu 38 Grad sind drin. An dem trüben Wetter ändert sich im Tagesverlauf nichts. Hin und wieder kann es sogar leicht regnen und gar etwas donnern. In der Nacht muss die Klimaanlage wohl weiterlaufen. Denn die Temperaturen sinken lediglich auf 28 Grad in Felanitx und Sa Pobla, 25 Grad in Palma de Mallorca.

Ein Bad im Meer bringt kaum Erfrischung. Die Wassertemperaturen an der Playa de Palma liegen bei 27 Grad.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf der Insel aus

Unverändert geht es am Montag weiter. Wieder versteckt sich die Sonne hinter einer grauen Wolkenschicht. Regen und Gewitter sind möglich. Autofahrer sollten die sogenannte Operation Wolke berücksichtigen. Da viele Leute wegen des trüber Wetters den Strand meiden, dürfte es voll auf den Straßen und in den Parkhäusern werden.

Der spanische Wetterdienst Aemet hat weiter die Warnstufe Gelb ausgegeben. Nur die Tramuntana bleibt davon verschont.

Am Dienstag fallen dann die Temperaturen auch auf Mallorca spürbar herab. Tagsüber wird es dann bis zu acht Grad kühler als an den Tagen zuvor. Das Wetter bleibt wechselhaft. Sonne, Wolken, Regen, Gewitter - alles ist möglich.

Bereits ab dem Mittwoch steigen die Temperaturen wieder an und die Sonne soll die restliche Woche scheinen. /rp