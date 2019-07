Gestrandete Segelyacht versperrt Badegästen auf Mallorca den Weg

Eine gestrandete Segelyacht von etwa zwölf Metern Länge hat am Sonntag (7.7.) den Badegästen eines Beach Clubs in Palma de Mallorca den Weg ins Wasser versperrt. Im Ortsteil Sant Agustí, im Südwesten der Balearen-Hauptstadt dicht am Hafen Porto Pi war ein Boot an Land getrieben worden.

Über die Besitzer der Yacht und über die näheren Umstände des Vorfalls wurde zunächst nichts bekannt.