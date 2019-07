Schlammregen und Gewitter kühlen Mallorca etwas ab

Ein starker Wetterumschwung auf Mallorca hat am Montag (8.7.) zu Gewittern und ortsweise starken Niederschlägen geführt. Die von Staub und Wasser getränkten Wolken führten zum sogenannten "Schlammregen".

Eingeschlagene Blitze führten an mehreren Stellen der Insel zu kleineren Bränden. Um 17.30 Uhr verursachte ein Blitzeinschlag in Palmas Stadtviertel Puntiró einen kleinen Brand, der schnell gelöscht wurde. Eine Stunde später setzte ein Blitz ein kleines Waldgebiet am Puig de Sant Miquel bei Alaró in Brand. Hubschrauber konnten die Flammen löschen. Am späten Abend brannte es noch einmal an der Cala Tuent (Gemeinde Escorca).

Die Temperaturen sinken im Vergleich zu den Vortagen deutlich ab. In Palma werden am Dienstag (9.7.) maximal 32 Grad erreicht, am Mittwoch werden es höchstens 33 Grad. Am Dienstag kann es noch zu vereinzelten Schauern und möglichen Gewittern kommen. Ab Mittwoch wird es wieder sonnig. Im Verlauf der Woche könnten die Temperaturen entsprechend wieder ansteigen. Der Wind weht aus westlichen Richtungen. /tg