Weiterer Waldbrände bei Sant Elm und Tossals Verds ausgebrochen

Die Serie der Waldbrände auf Mallorca geht weiter: Nach Feueralarm in Cala Tuent und Formentor ist am Dienstagnachmittag (9.7.) auch ein Waldbrand in der Gegend von Sant Elm im Südwesten von Mallorca ausgebrochen.

Das Feuer wurde kurz vor 17 Uhr in der Cala en Basset in der Gemeinde Andratx gemeldet. Nach ersten Informationen der Forstbehörde Ibanat via Twitter befinden sich keine bewohnten Häuser in der Nähe. Eine Rauchsäule war weithin sichtbar.

Gegen 18 Uhr wurde darüber hinaus auch ein Feuer im Gebiet von Tossals Verds, im Tramuntana-Gemeinde Escorca gemeldet. Das Ausmaß dieses Brandes war zunächst unklar.

Während der Waldbrand auf der Halbinsel Formentor schnell unter Kontrolle war, kämpft die Feuerwehr weiterhin mit den Flammen in der Gegend von Cala Tuent, wo das Feuer bereits 33 Hektar vernichtete. Zuletzt waren am Nachmittag fünf Flugzeuge - eines davon aus Valencia - und zwei Hubschrauber im Einsatz. /ff