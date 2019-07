Jetzt bringen prügelnde Promoter Magaluf auf Mallorca ins Gerede

Die Urlauberhochburg Magaluf im Südwesten von Mallorca kommt nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt sind Videos aufgetaucht, in denen sich offenbar britische Promoter-Clans auf einem Feld verabredet haben, um in Duellen die Vorherrschaft um die besten Standorte zu klären. In dem Video, das der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" vorliegt, ist zu sehen, wie zwei junge Männer, die nur mit kurzer Hose und Schuhen bekleidet sind, brutal aufeinander losgehen. Einer der Beteiligten setzt sich im Lauf des Kampfes auf den anderen, den die Kräfte verlassen haben.

Unternehmer aus dem Ort bestätigen, dass diese Schlägereien zwischen den "tiqueteros", die vor den Bars und Nachtclubs um Kunden werben, dazu dienten, die einträglichsten Standorte in Magaluf untereinander aufzuteilen. Nach Zeugenaussagen wurde ein Promoter in Magaluf mit einem blauen Auge gesehen. /jk