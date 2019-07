Kletterer stürzt auf Mallorca 60 Meter in den Tod

Ein 59-jähriger Mann ist am Dienstag (9.7.) beim Klettern auf Mallorca tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich am Torrent de ses Olives in unmittelbarer Nähe zum bekannten Lochfelsen Sa Foradada an der Küste vor Deià.

Ersten Ermittlungen zufolge stürzte der Mann gegen 20.30 Uhr rund 60 Meter in die Tiefe und war sofort tot. Der Mann war in einer Gruppe mit insgesamt sieben Kletterern unterwegs. Feuerwehr, Guardia Civil, Ortspolizei und Bergwacht halfen bei der Bergung.

Am Foradada-Felsen von Deià war erst einen Monat zuvor ein weiterer Kletterer tödlich verunglückt. /tg