Mallorca-Hoteliers freuen sich über verstärkte Last-Minute-Buchungen

Und die Urlauber kommen doch nach Mallorca: Nachdem Ende Mai bereits Alarmstimmung bei den Hoteliers auf der Insel geherrscht hatte, sieht es nun doch wieder deutlich besser aus, was die Belegung der Hotels im Hochsommer angeht. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" sieht man gerade auch an der Playa de Palma den kommenden Wochen ruhiger entgegen. Isabel Vidal, die Präsidentin der Hoteliersvereinigung der Playa de Palma, berichtet, dass man sich dank der Last-Minute-Buchungen weniger Sorgen mache als noch vor einigen Wochen. Derzeit sehe es danach aus, als würde der deutsche Markt in dem Urlauber-Hotspot um drei Prozent zurückgehen - deutlich weniger als befürchtet. Dafür buchen mehr Briten an der Playa de Palma.

Auch in anderen Ecken der Insel blicken die Hoteliers wieder optimistischer in die Zukunft. Jaume Horrach, Präsident der Hoteliersvereinigung Alcúdia-Can Picafort, berichtet, dass die Buchungen in den vergangenen zwei Wochen nach oben geschnellt seien. Für Juli und August sind die Hotels der Gegend zwischen 88 und 92 Prozent belegt. Zwar gebe es im Vergleich zum vergangenen Sommer noch freie Zimmer und die Preise seien niedriger, aber das sei "kein Drama".

Auch an der Ostküste sieht es für Juli jetzt ganz gut aus, wie José Marcial Rodríguez von der Hoteliersvereinigung Cala Millor-Sa Coma berichtet. "Im Juli scheint es sich jetzt zu füllen. Aber für August sind noch einige Zimmer frei", sagte er. /jk