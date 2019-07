Mann in Alaró geschnappt, der in fremden Autos onanierte

Die Frauen in Alaró können wieder unbesorgt in ihr Auto steigen. Die Polizei hat am Dienstag (9.7.) einen Mann festgenommen, der sich in den Wagen von Frauen onaniert hatte.

Der Mann soll seit dem vergangenen Dezember in Autos eingebrochen sein. Nachdem er in den Pkw masturbierte, hinterließ er den Damen Botschaften. Auf einem der Zettel stand auf Spanisch mit mehreren Rechtschreibfehlern: "Ich habe mir einen geschüttelt. Rate mal wo, Hübsche." Fünf Frauen fanden derartige Nachrichten in ihrem Auto vor.

Nach dem letzten Vorfall vor einer Woche hatte die Polizei einen Verdacht. Ein um die 20 Jahre alter Mann, der zwei Straßen vom Tatort entfernt wohnte, wurde nun festgenommen. /rp