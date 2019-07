Hoteliers in Palma de Mallorca fordern "sofortige Lösung" der Abwasser-Probleme

Die Hoteliersvereinigungen in Palma de Mallorca und an der Playa de Palma haben von der Stadtverwaltung "sofortige Lösungen" für die "unkontrollierten Abwassereinleitungen" in der Bucht von Palma gefordert. Man sei verärgert und besorgt über das zeitweilige Badeverbot an den Stadtstränden von Can Pere Antoni und Ciutat Jardi in Folge der Regenfälle vom Montag (8.7.), heißt es in einer Erklärung vom Mittwoch.

Ihrem Ärger wollten die Hoteliers auch in einem offenen Brief an Bürgermeister José Hila Luft machen. Das Badeverbot schade dem Image massiv, gerade auch, weil es mitten in der Saison ausgesprochen werde. Man erhalte zahlreiche Beschwerden, Palma müsse um seine Wettbewerbsfähigkeit als Reiseziel bangen.

Die Probleme mit dem Abwasser sind seit Jahren bekannt, erfordern aber massive und langfristige Investitionen. Die veraltete Kanalisation sowie die Kläranlage in Palma de Mallorca sind regelmäßig nach Regenfällen überfordert, so dass Schmutzwasser in die Bucht von Palma gelangt. Investitionen in Höhe von insgesamt 22,6 Millionen Euro sollen Abhilfe schaffen. Vorgesehen ist unter anderem der Bau eines großen Regenrückhaltebeckens. /ff