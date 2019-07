Hotel Villamil in Peguera wird zum Adult-only-Haus

Heißt jetzt anders: Das ehemalige Hesperia Villamil in Peguera eröffnete unter dem Namen Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa neu.

Heißt jetzt anders: Das ehemalige Hesperia Villamil in Peguera eröffnete unter dem Namen Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa neu. Foto: ALG

Nach einem erneuten Komplettumbau hat am Donnerstag (11.7.) das Hotel Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa neu eröffnet. Das ehemalige Hesperia Villamil Peguera, eines der ältesten Hotels der Insel aus dem Jahr 1965, wird künftig als Adults-only-Hotel vom US-amerikanischen Konzern Apple Leisure Group (ALG) vermarktet. Den Gästen stehen nach der Renovierung für 3,5 Millionen Euro 162 Zimmer, vier Restaurants und fünf Bars zur Verfügung. Der klassische Stil blieb allerdings auch nach dem zweiten Umbau erhalten.

Bereits vor drei Jahren war das Haus für 6 Millionen Euro komplett erneuert worden. Damals wurde das Hotel in die Fünf-Sterne-Kategorie gehoben. Neu ist nun die Ausrichtung nur für Erwachsene unter dem Label AMResorts. Diese Marke war bisher vor allem in der Karibik und Mexiko vertreten und vollzieht mit dem Haus in Peguera seinen Sprung nach Europa. /jk