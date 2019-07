Feuerwehr rettet Mädchen aus Hotelpool auf Mallorca

Die Feuerwehr auf Mallorca hat am Samstagmorgen (13.7.) ein kleines Mädchen aus einem Hotelpool in Muro gerettet. Ein Arm der Sechsjährigen hatte sich in einem Rohr verhakt und sie schaffte es nicht, sich mit eigenen Kräften zu befreien.

Wie die Einsatzkräfte berichten, erreichte sie der Notruf gegen 10 Uhr morgens. Das Mädchen hatte wohl in einem Hotelpool an der Playa de Muro gebadet. Als sie es nicht schaffte, ihren Arm aus dem Rohr zu ziehen, geriet die Kleine in Panik. Sie habe aber zu keiner Zeit in Lebensgefahr geschwebt, da sie stets mit dem Kopf über der Wasseroberfläche war, so die Feuerwehr. Mit Spezialwerkzeug bearbeiteten die Einsatzkräfte die Wand des Schwimmbads. Schon nach wenigen Minuten konnte sich das Mädchen losmachen. /somo