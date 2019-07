Neues Tempo-Limit in Santanyí

Schnelles Fahren ist in Santanyí im Südosten von Mallorca ab sofort verboten. Wie die neue Bürgermeisterin Maria Pons (PP) am Freitag (12.7.) bekannt gab, soll in zahlreichen Straßen im Ortszentrum ab sofort eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern gelten.

Betroffen von der neuen Regelung sind die Straßen Carrer Sebastià Vila, Bisbe, Portell, d'en Simonet, Sant Andreu, Sol, Roser, Centre, Guàrdia Civil und die Plaça Constitutció. "Wir wollen, dass unsere Gemeinde möglichst sicher ist und sich auch diejenigen ungehindert bewegen können, die zu Fuß unterwegs sind", so Pons. Entsprechende Schilder sind bereits angebracht.

Bereits vor einem halben Jahr hatte Pons Vorgänger und Parteikollege Llorenç Galmés an zwei unfallträchtigen Stellen Ampeln aufstellen lassen. "Mit den neuen Tempolimits führen wir diese Politik nun fort", erklärte Pons.