Petra versinkt im Mandelschalen-Regen

Rambazamba beim Dorffest in Petra am Samstag (13.7.)

Rambazamba beim Dorffest in Petra am Samstag (13.7.) Foto: B. Ramón

Das kleine Mallorca-Dorf Petra ist am Samstag (13.7.) von einem Regen von Mandelschalen heimgesucht worden. Zur populären Dorffeier Ses Clovelles schütteten die Organisatoren traditionsgemäß 4.000 Kilo der Schalen auf die Menschenmassen - zur Freude von Klein und Groß.

Was so manchem ordnungsliebenden Deutschen ein Stirnrunzeln hervorlocken dürfte ist für viele Einwohner Petras das Highlight des Jahres. Feierlich wird das Fest mit traditionellen Tänzen vor der Kirche eröffnet. Auch in diesem Jahr zogen die typischen xeremier-Musiker am Mittag wieder durch die Straßen.





Das beste folgte dann aber um 15.30 Uhr, als vom Balkon des Rathauses aus die Mandelschalen ausgeschüttet wurden. Jung und alt sprang durch den braunen Regen. Das Fest wird von der Vereinigung Associació de Joves de Petra organisiert. Jedes Jahr werde der Zuspruch größer. "Wir haben mit etwa 200 Leuten angefangen, mitlerweile nehmen rund 3.000 Menschen teil", so ein Sprecher. /somo