Kurze Pause vor der nächsten großen Hitze auf Mallorca

Zur Abwechslung gibt es mal keine Hitzewarnung auf Mallorca. Die Temperaturen knacken zwar weiterhin die 30-Grad-Marke, ganz so heiß wird es aber zu Wochenbeginn nicht. Das soll sich Richtung Wochenende schon wieder ändern.

Der Montag (15.7.) zeigt sich bewölkt. Gegen Mittag kann es regnen. Ab dem späten Nachmittag klart der Himmel langsam auf. Die Höchstwerte liegen bei 31 Grad in Palma de Mallorca, 30 Grad in Sa Pobla, 29 Grad in Felanitx. Die Nacht bleibt tropisch, also über 20 Grad warm. Genauer gesagt 21 in Sa Pobla, 23 Grad in Felanitx und 20 Grad in Palma de Mallorca.

Am Dienstag kommt die Sonne wieder raus. An den Temperaturen soll sich nicht viel ändern. Wer ins Meer baden gehen möchte, kann sich auf Wassertemperaturen von 22 Grad einstellen.

Ab Mittwoch sollen die Temperaturen leicht ansteigen. So ist am Wochenende auch wieder eine Hitze-Warnung bei Temperaturen ab 36 Grad möglich. /rp