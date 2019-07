Leiche von vermisstem Wander-Touristen auf Mallorca entdeckt

Die Bergrettung der Guardia Civil hat am Montagmorgen (15.7.) die Leiche eines vermissten Wanderers gefunden. Der 50-jährige Brite war einen Abhang hinuntergestürzt, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Laut Guardia Civil war die Vermisstenmeldung am Sonntag gegen 19 Uhr eingegangen. Der Mann war mit einer Gruppe von britischen Wanderern zwischen Valldemossa und Deià unterwegs, ging eigene Wege und kam nicht am vereinbarten Ziel an. Gesucht wurde im Gebiet Cingles de Son Rullan. Der Hubschrauber der Guardia Civil war bis 3 Uhr morgens im Einsatz. Um 8 Uhr war die Suche zudem auch mit einer Hundestaffel wieder aufgenommen worden.

Die Leiche wurde gegen 10 Uhr entdeckt, in der Nähe von Deià. Die Guardia Civil hat Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. /ff