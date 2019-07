Party-Lokale an der Playa kritisieren "unlauteren Wettbewerb"

Die Betreiber von Diskotheken und Partylokalen an der Playa de Palma auf Mallorca sind sauer. Die strengeren Auflagen für Lärm, Bewirtschaftung im Freien und Alkoholausschank werden vom Rathaus nicht streng genug kontrolliert, sodass diejenigen im Nachteil seien, die sich an die Regeln halten, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands Abone vom Dienstag (16.7.)

Man könne "nicht verstehen, warum man das Aufkommen illegaler Anbieter" zulasse, heißt es in der Erklärung. Unternehmer ohne Lizenz oder Geschäfte, Restaurants und Hotels würden an der Playa de Palma Live-Musik, Events und Tanzveranstaltungen im Freien anbieten, obwohl dies ausdrücklich verboten sei.

Viele Partylokale hingegen seien gezwungen worden, ihre Fläche und ihr Angebot im Freien deutlich zu reduzieren. Nun hoffe man darauf, dass diese Regeln auch für andere Unternehmer gelten, so die Kritik des Branchenverbands. /tg