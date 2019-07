Neues Graffiti gegen Tourismus in Palma de Mallorca

Erneut haben Unbekannte ein Tourismus-kritisches Graffiti in Palma de Mallorca gesprüht. An der Fassade eines kleinen Hotels, dem Canavall in der Innenstadt, stand am Sonntag (14.7.) auf Katalanisch geschrieben: "Hotels raus aus dem Viertel".

Die Hotelleitung ließ das Graffiti am Montag entfernen. Von einer Anzeige sehe man vorerst ab, da es sich um das erste Mal handele. In demselben Stadtviertel rund um den Carrer Sant Jaume zeugen auch Aufkleber vom Protest gegen den Massentourismus auf Mallorca. Manche Sticker tragen die Aufschrift "Tourism kills the city (Tourismus tötet die Stadt). Die Zeichnung eines Skeletts mit Selfie-Stick rundet die Botschaft ab. /tg