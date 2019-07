Polizei zieht erste Bilanz über die Saison an der Playa de Palma

Polizisten an der Playa de Palma.

Polizisten an der Playa de Palma. Foto: Polizei

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat eine erste Bilanz über die Saison an der Playa de Palma gezogen. Wie aus einer Pressemitteilung vom Dienstag (16.7.) hervorgeht, wurden im Zeitraum vom 1. Juni bis 14. Juli in Zusammenarbeit mit der Ortspolizei insgesamt 145 Personen vorläufig festgenommen.

Folgende Vergehen hat die Polizei registriert:



ein versuchter Mord

10 Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt

14 Fälle von Körperverletzung

2 Fälle von sexueller Belästigung

9 Raubüberfälle mit Körperverletzung

7 Raubüberfälle

47 kleinere Diebstähle

16 Fälle von Drogenhandel

13 Fälle von Sachbeschädigung

4 Verkehrsverstöße

7 Verstöße gegen das Einwanderungsgesetz



Die 145 festgenommenen Personen haben folgende Nationalitäten:



40 Spanier

25 Deutsche

25 Senegalesen

18 Rumänen

9 Nigerianer

7 Algerier

je 2 Argentinier, Bulgaren, Polen, Belgier, Litauer und Guineer

je ein Franzose, Holländer, Österreicher, Kongolese, Kubaner, Ghanaer, Gambier, Venezolaner und Marrokaner

Die Polizei hebt hervor, dass die meisten Einsätze am Wochenende und nachts nötig waren. Die häufigsten Einsatzgebiete waren an der Strandpromenade sowie in der dahinter verlaufenden Parallelstraße. /rp