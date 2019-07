Antikes Römerschiff vor der Playa de Palma entdeckt

Foto: C. Darder

Vor den Augen der Badegäste inspizieren Taucher das Wrack am Meeresgrund Foto: C. Darder

An der Playa de Palma auf Mallorca hat ein Anwohner das Wrack eines Schiffs entdeckt, das vermutlich aus der Römerzeit stammt. Das bestätigte die Kulturdezernentin Bel Busquets vom Inselrat von Mallorca am Mittwoch (17.7.).

Bei dem gesunkenen Schiff handelt es sich um ein zehn Meter langes und fünf Meter breites Gefährt. Ein Mann hatte die Behörde vor einigen Tagen über den Fund informiert. "Wir dachten zunächst, es sei bereits katalogisiert", so Busquets. Nun sei man "sehr froh" über das Engagement des Anwohners.

Acht Taucher untersuchten das Wrack, das rund 50 Meter von der Küste entfernt auf Höhe von Can Pastilla auf dem Meeresgrund liegt. Seit feststeht, dass es sich um ein Stück von historischem Wert handelt, wird die Fundstelle nun abgesperrt und bewacht, damit die Experten es genauer in Augenschein nehmen können. Entdeckt wurden einige im Schiff gelagerte Amphoren, in denen einst Wein, Öl oder Gewürze transportiert worden sein könnten. /somo