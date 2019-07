Massenansturm durch Kreuzfahrtschiffe: Behörden machen gemeinsame Sache

In Einzelfällen lagen bis zu acht Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Palma.

In Einzelfällen lagen bis zu acht Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Palma. Foto: Ramon

Um die Ankunft von Kreuzfahrtschiffen im Hafen von Palma de Mallorca zu regeln und so Massenanstürme auf die Altstadt zu verhindern, machen die verschiedenen Behörden jetzt gemeinsame Sache. In einer neuen Arbeitsgruppe sollen Vertreter aus Balearen-Regierung, Rathaus und Küstenbehörde sitzen und Vorschläge für das Thema erarbeiten, erklärte Bürgermeister José Hila am Mittwoch (17.7.).

Hila wandte sich an die Medien, nachdem er sich mit der balearischen Ministerpräsidentin Francina Armengol getroffen hätte. In Palma wolle man einen Tourismus, der "auf Qualität statt auf Quantität" setze, so Hila. Das gelte auch für den Kreuzfahrt-Tourismus. /tg