Nächste Hitzewelle im Anflug auf Mallorca

Es war ja fast schon angenehm dieser Tage auf Mallorca. Die Temperaturen waren bei um die 30 Grad nicht ganz so hoch, dazu wehte eine frische Brise. Doch zum Wochenende wirft die Insel wieder die Heizung an. Dann nähern sich die Temperaturen der 40-Grad-Marke.

Am Donnerstag (18.7.) bleibt es noch wie gehabt. 30 Grad sind die Höchstwerte in Felanitx, 31 Grad in Palma de Mallorca und 33 Grad in Sa Pobla. Wolken wird es kaum am Himmel geben.

In der Nacht bewegen sich die Temperaturen inselweit um die 20 Grad.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Unverändert geht es am Freitag weiter. Sonne und Temperaturen um die 30 Grad. An der Küste weht eine steife Brise.

Am Wochenende wird es wieder heiß. Ortsweise werden 37 Grad erreicht. In Kürze dürfte der spanische Wetterdienst Aemet auch Hitzewarnungen ausgeben. Noch zur Wassertemperatur: Diese beträgt an der Playa de Muro 27 Grad. /rp