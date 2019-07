Palma de Mallorca kündigt strenge Kontrollen für geplanten Stierkampf an

Kann der für August geplante Stierkampf auf Mallorca wie von den Veranstaltern geplant stattfnden? Für die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca ist das bislang nicht ausgemacht. Der Event am 9. August sei bislang nicht angemeldet worden, und die dafür nötigen Unterlagen lägen noch nicht vor, erklärte Stadträtin Neus Truyol am Dienstag (16.7.). Zwar benötigt die Plaza de Toros keine gesonderte Lizenz für die Veranstaltung, sehr wohl müsse aber eine Eigenerklärung abgegeben werden. Auf dieser Basis werde man dann inspizieren, ob die gesetzlichen Auflagen erfüllt werden.

Zuletzt hatten im Juli 2017 Stierkämpfe auf der Plaza de Toros in Palma de Mallorca stattgefunden. Die balearische Landesregierung hatte vor zwei Jahren das Tierschutzgesetz verschärft und unter anderem vorgeschrieben, dass bei dem traditionellen Spektakel die Tiere nicht mehr getötet werden dürften. Diese Regelung wurde jedoch Ende vergangenen Jahres vom spanischen Verfassungsgericht wieder außer Kraft gesetzt. Es handle sich um ein spanisches Kulturgut, bei dem der Landesregierung keine Zuständigkeit zukomme, urteilten die Richter.

Eine Reihe weiterer Auflagen ist aber dennoch in Kraft, so ein Zutrittsverbot für Minderjährige, Dopping-Kontrollen oder das Verbot von Alkoholkonsum in der Arena. Hinzu kommen weitere Auflagen zu Barrierefreiheit oder Gesundheitsversorgung. "Wir werden das streng kontrollieren", so Truyol. /ff