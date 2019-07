Binissalem sucht einen Winzer, der den beliebten Stampfwettbewerb rettet

Am Wettbewerb nehmen Teams verschiedener Altersklassen teil.

Am Wettbewerb nehmen Teams verschiedener Altersklassen teil. Foto: Jaume Canut

Eine der beliebtesten Traditionen des Weinfestes von Binissalem auf Mallorca ist in Gefahr: der Wettbewerb im Beerenstampfen. Und das liegt nicht etwa am Mangel an Teilnehmern. Vielmehr suchen die Veranstalter gerade verzweifelt nach einem Winzer, der bereit ist, aus der entstehenden Maische den Wein zu keltern, der im darauffolgenden Jahr an die Teilnehmer und Organisatoren verschenkt wird.

Der Weinstampf-Wettbewerb während der Fiestas in Mallorcas Weinregion Binissalem entstand eher zufällig vor 20 Jahren. 1999 gab es eine eher improvisierte Vorführung im traditionellen Stampfen. Das gefiel den Teilnehmern und Zuschauern so gut, dass ab dem Jahr 2000 ein jährlicher Wettbewerb ausgerichtet wurde. Inzwischen nehmen daran mehrere Teams in verschiedenen Altersklassen teil.

In den vergangenen Jahren wurden 1.500 Kilo der Rebsorte Manto Negro zu Maische gestampft. Ein lokaler Winzer machte daraus jeweils für das darauf folgende Jahr Wein, der in Flaschen abgefüllt und an die Teilnehmer, Organisatoren und Helfer des Wettbewerbs verschenkt wurde. 500 Liter Wein behielt der Winzer für diese Arbeit ein.

In diesem Jahr wird für diese Aufgabe noch ein Winzer gesucht. Dabei könne es sich um ein Unternehmen aber auch um einen Hobby-Winzer handeln, so die Organisatoren des Vereins Arròs amb salseta. Das Fest findet im September, der Wettbewerb am 22. September statt, sofern sich bis dahin ein Winzer finde. /tg