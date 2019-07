Mann im Meer vor Can Picafort ertrunken

Can Picafort.

Can Picafort. Foto: Krayer/Archiv

Ein rund 50-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen (18.7.) am Strand von Can Picafort im Nordosten von Mallorca ertrunken, nachdem er offenbar angetrunken baden gegangen war. Das hat die Guardia Civil gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bestätigt.

Zu dem Unglück kam es demnach gegen 9.30 Uhr. Gegen 9.45 Uhr wurde ein anderer Badegast auf den leblosen Körper aufmerksam, der im Meer trieb.

Der Mann wurde aus dem Wasser gezogen. An den Maßnahmen zur Wiederbelebung beteiligten sich schließlich auch Rettungsschwimmer, die gerade ihren Dienst antraten - die Rettungstürme sind laut dem Online-Portal "Crónica Balear" offiziell erst ab 10 Uhr besetzt. /ff