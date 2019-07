Neue Fischhandelsbörse mit Verkaufspunkt in Port de Sóller eröffnet

Balearen-Präsidentin Francina Armengol hat dem Berufsverband der Fischer in Port de Sóller im Westen von Mallorca am Donnerstag (18.7.) die Schlüssel für die neue Fischhandelsbörse in der Gemeinde überreicht. Im Oktober des vergangenen Jahres wurde der Grundstein des Gebäudes gelegt. Damals versprach Armengol den Fischern, dass die neue Börse im Sommer 2019 fertig gestellt sein werde.

Seit Jahrzehnten beklagten die Fischer, dass sie keinen direkten Verkaufspunkt haben. Die Balearenregierung hat über 680.000 Euro in den Bau der über 400 Quadratmeter großen Börse investiert.

Sie ist in drei Zonen unterteilt: In einer können die Fischer den Fisch wiegen und verkaufen, in einer weiteren ihre Netze lagern. Büroräume, Umkleidekabinen und Sanitäranlagen befinden sich in einer weiteren Zone. Besuchern steht ein öffentlicher Parkplatz mit 68 Plätzen zur Verfügung. /sw