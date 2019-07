Pkw stürzt an der Playa de Palma Abhang hinunter

Ein Pkw ist an der Playa de Palma einen Abhang hinuntergestürzt und hat sich dabei überschlagen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall am Mittwoch (17.7.) unverletzt.

Zu dem Unfall kam es am frühen Abend im Viertel Bellavista in einem Bereich, in dem Bauarbeiten stattfinden, wie die Feuerwehr auf Mallorca in den sozialen Netzwerken mitteilte. Der Pkw kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte einen rund vier Meter hohen Abhang hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und landete in einem Garten.

Einsatzkräfte der Polizei sicherten die Unfallstelle, die Feuerwehr barg den Pkw. /ff