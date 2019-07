Verurteilter rastet im Gericht aus und droht mit einer Schere

Minuten der Angst haben einige Angestellte am Gericht von Palma de Mallorca am Mittwoch (17.7.) durchstehen müssen. Als einem wegen einer Vergewaltigung Verurteilten die Mitteilung ausgehändigt wurde, dass er seine Haftstrafe antreten muss, rastete dieser aus, griff sich eine Schere vom Schreibtisch der Angestellten und fuchtelte damit drohend herum.

Der Vorfall trug sich gegen 10 Uhr zu. Zu diesem Zeitpunkt waren mehrere Beamte der Nationalpolizei in einem anderen Stockwerk des Gerichts anwesend, weil man Ausschreitungen in einer anderen Verhandlung befürchtete. Diese Polizisten wurden gegen den mit der Schere fuchtelnden Mann zur Hilfe gerufen. Die Beamten überwältigten ihn und fuhren ihn in einem Polizeiwagen ins Gefängnis. Unklar war, ob der Mann die Absicht hatte, einen der Angestellten zu attackieren oder möglicherweise sich selbst zu verletzen. /tg