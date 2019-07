Discokönig Cursach gibt Immobilien-Geschäft neben Landeskrankenhaus auf

Mit diesem Immobilien-Deal hat der sogenannte "Discokönig von Mallorca", Bartolomé Cursach, anscheinend kein großes Geschäft gemacht: Das Anwesen Son Cabrer und das dazugehörige 142.000 Quadratmeter Grundstück stehen wieder zum Verkauf. Cursach bietet es für 13,5 Millionen Euro zum Kauf an, was etwa dem Kaufpreis entspreche, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Freitag (19.7.)

Das Grundstück Son Cabrer liegt in direkter Nähe zum Landeskrankenhaus Son Espases zwischen den Landstraßen, die von Palma nach Valldemossa beziehungsweise nach Sóller führen. Cursach und der während des Kaufs des Anwesens amtierende Balearen-Premier Jaume Matas (PP) wurden verdächtigt, sich mit dem Verkauf des Grundstücks bereichern zu wollen. Sollten die Vorwürfe stimmen, scheint der Plan nicht aufgegangen zu sein. Cursach rührte das Grundstück seit dem Kauf 2003 nicht an und will es nun zu einem ähnlichen Preis wieder abstoßen.

Das Grundstück ist offiziell Brachland. Cursach kaufte es im Jahr 2003, wenige Tage bevor Premier Matas ankündigte, man wolle auf dem Nachbargrundstück die neue Klinik Son Espases errichten. Cusach plante, direkt daneben ein Altenpflegeheim zu errichten. Dafür brauchte er die Bestätigung der Behörden, dass es sich um ein Projekt von öffentlichem Interesse handele. Diese Bestätigung erhielt Cursach nicht.

Das denkmalgeschützte Gebäude auf dem Grundstück steht inzwischen kurz vor dem Verfall. Das Rathaus Palma verhängte ein Bußgeld von 9.500 Euro gegen Cursach, weil er das Gebäude hatte verwahrlosen lassen. Cursach beantragte, das Gebäude zur Ruine erklären zu lassen. Die Entscheidung steht noch aus. /tg