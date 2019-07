Dreijährige in kritischem Zustand nach Ecstasy-Konsum

Ein dreijähriges russisches Mädchen liegt in kritischem Zustand im Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca. Das Kind hatte auf Ibiza Ecstasy zu sich genommen.

Das Mädchen wurde am Donnerstagmorgen (18.7.) in ein örtliches Krankenhaus auf Mallorcas Nachbarinsel eingeliefert. Da ihr Zustand aber so schlecht war, wurde sie ins Krankenhaus Son Espases transferiert. Dort liegt sie nun auf der Intensivstation.

Die Guardia Civil hat Ermittlungen begonnen und die Eltern befragt. Die Beamten gehen von einen Unfall aus. Offenbar hatte das Kind beim Spielen in einem Park eine Pille auf dem Boden gefunden und geschluckt. /rp