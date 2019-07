Rund um Palma de Mallorca wird es besonders heiß

Am Wochenende wird es wieder heiß auf der Insel. Besonder stark betroffen von der Hitze ist der Süden rund um Palma de Mallorca. Der spanische Wetterdienst hat die Warnstufe Gelb ausgegeben.

Schon am Freitag (19.7.) liegen die Höchstwerte jenseits der 30-Grad-Marke. 35 Grad sollen es in Sa Pobla werden, 33 Grad in Palma de Mallorca, 30 Grad in Felanitx. Den ganzen Tag scheint die Sonne, Wolken sind nicht in Sicht.

MZ Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Die Nacht bleibt tropisch, also die Temperaturen über 20 Grad. 22 Grad in Felanitx, 20 Grad in Palma de Mallorca und Sa Pobla.

Bei einem Bad im Meer können Sie sich auf 26 Grad Wassertemperatur an der Playa de Muro einrichten.

Die Temperaturen am Samstag bleiben im Vergleich zum Vortag unverändert, nachts könnte es ein, zwei Grad weniger abkühlen. Auch am Wochenende bleibt es sonnig. Am Sonntag steigen die Temperaturen und übertreffen im Süden 36 Grad. Die Hitzewarnung gilt von 12 bis 20 Uhr. /rp