Sandburgen an der Playa de Palma werden wieder aufgebaut

So sah die Aktion der Ortspolizei am vergangenen Freitag (12.7.) aus. Foto: Policia Local

Es könnte sich zu einem Katz-und Maus-Spiel entwickeln: An der Playa de Palma steht nur eine Woche nach dem Abriss von fünf großen Sandburgen zumindest eine schon wieder. Wie ein Sprecher der Ortspolizei gegenüber der MZ erklärte, handelt es sich bei den Erbauern um die selben vier Personen, die am vergangenen Freitag (12.7.) angezeigt worden waren. Auch diesmal hätten sie wieder neben der Burg im Sand nahe des Balneario 4 gecampt. "Wir werden auch diesmal die Burg wieder einreißen", erklärte der Sprecher. Das werde wohl "am Samstag oder Sonntag" passieren.

Fotogalerie: Sandburgen an der Playa de Palma



Am Freitag (12.7.) hatte die Ortspolizei fünf große Burgen per Bagger einreißen lassen. Die vier Erbauer und Bewacher, allesamt Rumänen, wurden wegen grober Hygiene-Verstöße und illegaler Besetzung öffentlichen Raumes sowie Bettelei angezeigt. /jk