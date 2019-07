39 Jahre alter Deutscher an der Playa de Palma ertrunken

Rettungsschwimmer am Strand.

Rettungsschwimmer am Strand. Foto: B. Ramon

Ein 39-jähriger deutscher Badegast ist am Samstag (20.7.) auf der Höhe des Balneario 6 an der Playa de Palma auf Mallorca ertrunken. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Das deutsche Opfer trieb zu diesem Zeitpunkt an der Wasseroberfläche.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, versuchte zunächst der Rettungsschwimmer des Strandabschnittes, den Mann wiederzubeleben, anschließend übernahmen eine Stunde lang die Rettungskräfte der 061, die die Einsatzkräfte von vier Krankenwagen verständigten. Auch Beamte der Ortspolizei von Palma waren am Unfallort.

Voraussichtlich am Montag (22.7.) soll die Leiche des Deutschen untersucht werden. Die Autopsie soll Aufschluss über die genauen Todesumstände geben. /sw